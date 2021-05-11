Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива вкотре відзначився заявами. 9 травня, в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, він сказав, що "поклав квіти до міста-героя Москви".

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на вівторок, 11 травня – у програмі.

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Степанов оголосив про нову поставку вакцини Pfizer

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна законтрактувала 42 мільйони доз вакцин від різних компаній. З них 20 мільйонів – від Pfizer–BioNTech. Препарати проти коронавірусу повинні доставити до кінця 2021 року. Найближча партія вакцини має прибути до кінця травня.

До теми Україна домовилася про 20 мільйонів доз вакцини Pfizer, – Степанов

"Слуга народу" Шевченко провів соцопитування

Депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко, який у квітні 2021 року їздив до Олександра Лукашенка, опитав людей щодо їхнього ставлення до самопроголошеного президента Білорусі. Відповідне відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.

У Кабміні заявили про стабілізацію цін на гречку

У Кабінеті Міністрів заявили, що стабілізували ціни на гречку завдяки введенню державної підтримки аграріїв. Відтак протягом квітня 2021 року ціни знизилися на 0,4% – до 40 гривень за кілограм.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 11 травня: дивіться відео