Вести.UA: Кива удивил всех своим научным достижением
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива удивил всех украинцев. Он получил степень кандидата наук, чем безумно взорвал сеть в один день.
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в Украине на протяжении 26 апреля - читайте дальше.
Предыдущий выпуск Вести.UA. Жир: Герасимов нашел поместье в Испании
Новая партия Ахметова
Стало известно, что в окружении олигарха Рината Ахметова планируют создать новую партию. Сейчас их цель - отмежеваться от "Оппозиционной платформы - За жизнь". По данным УП, в политическую силу могут войти люди, которые ранее не занимались политикой.
Притула хочет возглавить "Голос"
Шоумен Сергей Притула заявил, что у него есть амбиции - он не против возглавить партию "Голос". Он раскритиковал Киру Рудик и заверил, что именно из-за такого руководства у партии возникли проблемы.
Блокирование медведчуковских ютуб-каналов
Ютуб-страницы телеканалов ZIK, "112 Украина", NewsOne частично перестали работать в Украине. Это случилось утром 24 апреля. Теперь в сети обсуждают, когда же заблокируют четвертый канал Медведчука - "Первый независимый".
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 26 апреля: смотрите видео
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