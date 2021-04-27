Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива удивил всех украинцев. Он получил степень кандидата наук, чем безумно взорвал сеть в один день.

Какие еще курьезные события произошли в Украине на протяжении 26 апреля - читайте дальше.

Предыдущий выпуск Вести.UA. Жир: Герасимов нашел поместье в Испании

Новая партия Ахметова

Стало известно, что в окружении олигарха Рината Ахметова планируют создать новую партию. Сейчас их цель - отмежеваться от "Оппозиционной платформы - За жизнь". По данным УП, в политическую силу могут войти люди, которые ранее не занимались политикой.

Притула хочет возглавить "Голос"

Шоумен Сергей Притула заявил, что у него есть амбиции - он не против возглавить партию "Голос". Он раскритиковал Киру Рудик и заверил, что именно из-за такого руководства у партии возникли проблемы.

Блокирование медведчуковских ютуб-каналов

Ютуб-страницы телеканалов ZIK, "112 Украина", NewsOne частично перестали работать в Украине. Это случилось утром 24 апреля. Теперь в сети обсуждают, когда же заблокируют четвертый канал Медведчука - "Первый независимый".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 26 апреля: смотрите видео