Журналисты внимательно изучили декларацию сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова. Там не нашли одного из его поместий в Испании. По словам политика, произошло недоразумение.

О самых курьезных событиях за неделю, которые произошли в Украине по состоянию на субботу, 24 апреля – далее в программе.

К теме Сопредседатель "ЕС "Герасимов не задекларировал виллу в Испании, – "Схемы"

Встреча Тимошенко с пенсионерами

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко встретилась с пенсионерами в красной зоне – в одном из сел Киевской области. Она не соблюдала карантинные меры, в частности была без маски и перчаток.

Модель Микович сфотографировалась обнаженной на мосту

Фотомодель Ася Микович (Анна Минюкова) пообещала раздеться в день открытия нового моста в Днепре. Произошло это после спора Владимира Зеленского и Бориса Филатова.

Также читайте На официальной встрече с Зеленским была ню-модель Микович: она обножалась после пари с Филатовым

Скандальная встреча Шевченко с Лукашенко

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился в Беларуси с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Такие действия противоречат государственной политике Украины.

Празднование митрополита с размахом

В разгар пандемии коронавируса скандальный наместник Киево-Печерской Лавры, митрополит Павел с размахом отпраздновал юбилей. К нему на день рождения пришел Александр Лукашик – временный поверенный в делах России в Украине.

Вирастюк победил на довыборах

Центральная избирательная комиссия признала, что победителем на выборах депутата Верховной Рады в округе №87 стал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Его главный оппонент Александр Шевченко не собирается отдавать свое место.

Кстати Василия Вирастюка официально признали победителем на довыборах в Раду

Кива стал знатоком космоса

У народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы появился поезд до "космического". Он решил, что стал знатоком в сферах медицины и освоения космоса.

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Полный выпуск программы "Вєсті.UA. Жир" за 24 апреля: смотрите видео