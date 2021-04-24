Журналісти уважно вивчили декларацію співголови фракції "Європейська солідарність" Артура Герасимова. Там не знайшли одного з його маєтків в Іспанії. За словами політика, сталось непорозуміння.

Про найкурйозніші події за тиждень, які відбулись в Україні станом на суботу, 24 квітня – далі у програмі.

До теми Співголова "ЄС" Герасимов не задекларував віллу в Іспанії, – "Схеми"

Зустріч Тимошенко з пенсіонерами

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко зустрілася з пенсіонерами у червоній зоні – в одному з сіл Київської області. Вона не дотримувалась карантинних заходів, зокрема була без маски і рукавичок.

Модель Мікович сфотографувалась оголеною на мосту

Фотомодель Ася Мікович (Анна Мінюкова) пообіцяла роздягнутись у день відкриття нового моста у Дніпрі. Сталось це після суперечки Володимира Зеленського та Бориса Філатова.

Також читайте На офіційній зустрічі з Зеленським була ню-модель Мікович: вона оголялась після парі з Філатовим

Скандальна зустріч Шевченка з Лукашенком

Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко зустрівся у Білорусі з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Такі дії суперечать державній політиці України.

Святкування митрополита з розмахом

У розпал пандемії коронавірусу скандальний намісник Києво-Печерської Лаври, митрополит Павло з розмахом відсвяткував ювілей. До нього на день народження завітав Олександр Лукашик – тимчасовий повірений у справах Росії в Україні.

Вірастюк переміг на довиборах

Центральна виборча комісія визнала, що переможцем на виборах депутата Верховної Ради в окрузі №87 став кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. Його головний опонент Олександр Шевченко не збирається віддавати своє місце.

До речі Василя Вірастюка офіційно визнали переможцем на довиборах в Раду

Кива став знавцем космосу

У народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви з'явився потяг до "космічного". Він вирішив, що став знавцем у сферах медицини та освоєння космосу.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 24 квітня: дивіться відео