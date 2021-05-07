Жена украинского олигарха Виктора Медведчука Оксана Марченко открыла свой ютуб-канал. Она рассказала, что планирует построить церковь совместно с российским певцом Филиппом Киркоровым.

Какие еще курьезные события произошли в Украине 7 мая – в программе.

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Дмитрий Гордон и Киану Ривз

Журналиста Дмитрия Гордона спросили, кто бы из звезд Голливуда мог сыграть его роль в биографическом фильме о его жизни. Он заверил, что роль Гордона в киноленте мог бы исполнить Киану Ривз.

ОПЗЖ в Харькове празднует 9 мая

Андрей Лесик, депутат Харьковского городского совета, разместил по городу билборды с надписями "Фашизм не пройдет" и "За нашу победу". На своей странице в фейсбуке политик призвал горожан присоединиться к автопробегу и маршу "Бессмертного полка".

Подробнее "Украсил" Харьков бордами о фашизме: скандальная инициатива от депутата из ОПЗЖ

Новое имение Ахметова

Компания украинского олигарха Рината Ахметова в 2020 году приобрела едва ли не самую дорогую виллу на Французской Ривьере. Ее цена составляла 200 миллионов евро. Всего за прошлый год он обогател на 2,8 миллиарда долларов.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 7 мая 2021 года: смотрите видео