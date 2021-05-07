Дружина українського олігарха Віктора Медведчука Оксана Марченко відкрила свій ютуб-канал. Вона розповіла, що планує збудувати церкву спільно з російським співаком Філіпом Кіркоровим.

Які ще курйозні події відбулись в Україні 7 травня – у програмі.

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Дмитро Гордон та Кіану Рівз

Журналіста Дмитра Гордона спитали, хто б з зірок Голлівуду міг зіграти його роль у біографічному фільмі про його життя. Він запевнив, що роль Гордона в кінострічці міг би виконати Кіану Рівз.

ОПЗЖ у Харкові святкує 9 травня

Андрій Лесик, депутат Харківської міської ради, розмістив по місту білборди з надписами "Фашизм не пройде" та "За нашу перемогу". На своїй сторінці у фейсбуці політик закликав містян приєднатись до автопробігу та маршу "Безсмертного полку".

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Новий маєток Ахметова

Компанія українського олігарха Ріната Ахметова у 2020 році придбала чи не найдорожчу віллу на Французькій Рив'єрі. Її ціна становила 200 мільйонів євро. Загалом за минулий рік він збагатів на 2,8 мільярда доларів.

До теми Свіжий рейтинг Forbes: Ахметов збагатів, а Порошенко випав з п'ятірки