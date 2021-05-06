Надія Савченко показала, чим займається після політичного життя. Вона опублікувала фотографії, де доїть корову та годує теля. У соцмережах почали жартувати про те, що Савченко створює з Олегом Ляшком політичний союз.

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на четвер, 6 травня – у програмі.

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Саакашвілі розкидав кубики в ефірі

Міхеїл Саакашвілі приніс в студію одного з телеканалів дитячі кубики. За допомогою них він спробував показати, як в українській політиці крадуть гроші. Політик розкидав іграшки просто в ефірі.

У кримчанки забирають житло

Кримчанка судиться за власну квартиру, ключі від якої їй особисто вручав Президент України Віктор Ющенко. Підконтрольний Кремлю уряд Севастополя та Міноборони Росії тепер вважає житло своїм.