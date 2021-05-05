У Міністерстві охорони здоров'я відмовились повідомити, скількох та яких саме депутатів Верховної Ради вакцинували проти коронавірусу. У МОЗ посилалися на медичну таємницю. Очевидно, препарати були різні, тому наслідки для деяких нардепів були неочікуваними.

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на середу, 5 травня – у програмі.

До теми МОЗ не називає вакцинованих нардепів: вказали причину

У Ахметова хочуть створити партію

Соратник олігарха Ріната Ахметова Борис Колесніков заявив, що займається створенням нового політичного проєкту. Він матиме назву "Україна – наш дім". Проте стратегія щодо партії дещо дивна й незрозуміло кого туди запросять.

Баста наважився приїхати в Україну

Василь Вакуленко, відомий як репер Баста, перебуває у базі "Миротворця" з 2014 року. Він підтримував анексію Криму та виступав у Ялті. У 2017 році Басті заборонили в'їзд в Україну, аж ось цей термін минув і репер приїхав у Київ. Зустріли його у столиці, як й очікували, "тепло".

Актуально Баста, який виступав в окупованому Криму, приїхав у Київ

Парад бойовиків у Донецьку

В окупованому Донецьку бойовики влаштували парад на так званий день так званої "республіки". Водночас на ходу людям сказали прийти в костюмах берізок зокрема.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 5 травня 2021 року: дивіться відео