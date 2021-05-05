Вести.UA: Вакцинацию народных депутатов назвали тайной
В Министерстве здравоохранения отказались сообщить, сколько и каких именно депутатов Верховной Рады вакцинировали против коронавируса. В Минздраве ссылались на медицинскую тайну. Очевидно, препараты были разные, поэтому последствия для некоторых нардепов были неожиданными.
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в Украине на среду, 5 мая – в программе.
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У Ахметова хотят создать партию
Соратник олигарха Рината Ахметова Борис Колесников заявил, что занимается созданием нового политического проекта. Он будет называться "Украина – наш дом". Однако стратегия по партии несколько странная и непонятно кого туда пригласят.
Баста решился приехать в Украину
Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, находится в базе "Миротворца" с 2014 года. Он поддерживал аннексию Крыма и выступал в Ялте. В 2017 году Басте запретили въезд в Украину, но вот этот срок истек и рэпер приехал в Киев. Встретили его в столице, как и ожидали, "тепло".
Актуально Баста, который выступал в оккупированном Крыму, приехал в Киев
Парад боевиков в Донецке
В оккупированном Донецке боевики устроили парад в так называемый день так называемой "республики". В то же время на шествие людям сказали прийти в костюмах березок в частности.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 5 мая 2021 года: смотрите видео
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