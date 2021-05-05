В Министерстве здравоохранения отказались сообщить, сколько и каких именно депутатов Верховной Рады вакцинировали против коронавируса. В Минздраве ссылались на медицинскую тайну. Очевидно, препараты были разные, поэтому последствия для некоторых нардепов были неожиданными.

Какие еще курьезные события произошли в Украине на среду, 5 мая – в программе.

К теме Минздрав не называет вакцинированных нардепов: указали причину

У Ахметова хотят создать партию

Соратник олигарха Рината Ахметова Борис Колесников заявил, что занимается созданием нового политического проекта. Он будет называться "Украина – наш дом". Однако стратегия по партии несколько странная и непонятно кого туда пригласят.

Баста решился приехать в Украину

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, находится в базе "Миротворца" с 2014 года. Он поддерживал аннексию Крыма и выступал в Ялте. В 2017 году Басте запретили въезд в Украину, но вот этот срок истек и рэпер приехал в Киев. Встретили его в столице, как и ожидали, "тепло".

Актуально Баста, который выступал в оккупированном Крыму, приехал в Киев

Парад боевиков в Донецке

В оккупированном Донецке боевики устроили парад в так называемый день так называемой "республики". В то же время на шествие людям сказали прийти в костюмах березок в частности.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 5 мая 2021 года: смотрите видео