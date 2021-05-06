Надежда Савченко показала, чем занимается после политической жизни. Она опубликовала фотографии, где доит корову и кормит теленка. В соцсетях начали шутить о том, что Савченко создает с Олегом Ляшко политический союз.

Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на четверг, 6 мая – в программе.

Предыдущий выпуск Вести.UA: Вакцинацию народных депутатов назвали тайной

Саакашвили разбросал кубики в эфире

Михеил Саакашвили принес в студию одного из телеканалов детские кубики. С помощью них он попытался показать, как в украинской политике воруют деньги. Политик разбросал игрушки прямо в эфире.

У крымчанки забирают жилье

Крымчанка судится за собственную квартиру, ключи от которой ей лично вручал Президент Украины Виктор Ющенко. Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя и Минобороны России теперь считает жилье своим.

Выпуск программы "Вести.UA" за 6 мая 2021 года: смотрите видео