Вести.UA: Савченко показала, как доит корову
Надежда Савченко показала, чем занимается после политической жизни. Она опубликовала фотографии, где доит корову и кормит теленка. В соцсетях начали шутить о том, что Савченко создает с Олегом Ляшко политический союз.
Источник:"Вести.UA:" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на четверг, 6 мая – в программе.
Предыдущий выпуск Вести.UA: Вакцинацию народных депутатов назвали тайной
Саакашвили разбросал кубики в эфире
Михеил Саакашвили принес в студию одного из телеканалов детские кубики. С помощью них он попытался показать, как в украинской политике воруют деньги. Политик разбросал игрушки прямо в эфире.
У крымчанки забирают жилье
Крымчанка судится за собственную квартиру, ключи от которой ей лично вручал Президент Украины Виктор Ющенко. Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя и Минобороны России теперь считает жилье своим.
Выпуск программы "Вести.UA" за 6 мая 2021 года: смотрите видео
Поделиться новостью