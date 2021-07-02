Вести.UA: Марченко вылезла на что-то очень странное и непонятное

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко уже давно активно готовится к карьере в ОПЗЖ. Однако теперь кума Владимира Путина надела невесть что и начала прыгать.

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Бенефис Тимошенко

Во время одного из выступлений в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что ее трудно обвинить в сотрудничестве с олигархами. Это вызвало бурную реакцию в зале парламента. Депутаты мгновенно отреагировали на такое заявление взрывом смеха.

Новая литературная звезда

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель займется развитием украинской литературы. Для этого она написала книгу. В ней Мендель рассказала о работе с президентом, политике и самоидентификации украинцев. Осталось только придумать для книги название.

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На Потураева напали

Блогерша Ирма Крат напала в Верховной Раде на депутата от "Слуги народа" Никиту Потураева. Она пыталась побить нардепа своей сумкой. Крат протестовала против земельной реформы. По словам блогерши, ей было не важно, кого побить.

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