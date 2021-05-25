Больше о других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на вторник, 25 мая – в программе.

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Саакашвили сказал, кто мешает реформам в Украине

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что реформам в Украине мешают чиновники среднего звена. Он подчеркнул, что это у него "не общие впечатления".

Яценко проигнорировал гимн Украины

Народный депутат Андрей Яценко, который недавно вошел во фракцию "Батькивщина", не встал во время звучания гимна Украины. Когда ему сделали соответствующее замечание, он на него не отреагировал.

К теме Нардеп Яценко в Уманском горсовете не встал во время исполнения гимна Украины: видео

Дело против Тищенко

Против народного депутата Николая Тищенко открыли производство за вмешательство в выборы на Прикарпатье. По информации наблюдателей движения ЧЕСНО, Тищенко возглавил депутатский десант, который отправили для срыва подсчета голосов.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 25 мая 2021 года: смотрите видео