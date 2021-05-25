Більше про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на вівторок, 25 травня – у програмі.
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Саакашвілі сказав, хто заважає реформам в Україні
Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі заявив, що реформам в Україні заважають чиновники середньої ланки. Він наголосив, що це в нього "не загальні враження".
Яценко проігнорував гімн України
Народний депутат Андрій Яценко, який нещодавно увійшов у фракцію "Батьківщина", не встав під час звучання гімну України. Коли йому зробили відповідне зауваження, він на нього не відреагував.
До теми Нардеп Яценко в Уманській міськраді не встав під час виконання гімну України: відео
Провадження проти Тищенка
Проти народного депутата Миколи Тищенка відкрили провадження за втручання у вибори на Прикарпатті. За інформацією спостерігачів руху ЧЕСНО, Тищенко очолив депутатський десант, який відправили для зриву підрахунку голосів.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 25 травня 2021 року: дивіться відео