Відео зі засідання Уманської міськради, на якому всі депутати, окрім Яценка, стоячи вшановують гімн України, опублікував у мережі активіст Сергій Стерненко.

Читайте також Скандальний народний депутат Яценко увійшов до фракції "Батьківщина"

Під час виконання гімну нардеп Яценко не піднявся з крісла

На короткому ролику чутно, як у залі лунає гімн, а всі депутати піднялися зі своїх місць. Однак є виняток – народний депутат Антон Яценко. Він від крісла не відірвався, зневаживши у такий спосіб один із державних символів України.

Парламентареві зробили зауваження, закликавши встати, однак він його проігнорував. Періодично Яценко зазирав у свій телефон.

Крім того, усі люди на відео одягнули маски. Яценко виділився і тут, проігнорувавши ще й карантинні обмеження.

Нардеп Яценко не встав з крісла під час виконання гімну: дивіться відео

Яценко та скандали: що відомо