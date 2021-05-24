Відео зі засідання Уманської міськради, на якому всі депутати, окрім Яценка, стоячи вшановують гімн України, опублікував у мережі активіст Сергій Стерненко.
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Під час виконання гімну нардеп Яценко не піднявся з крісла
На короткому ролику чутно, як у залі лунає гімн, а всі депутати піднялися зі своїх місць. Однак є виняток – народний депутат Антон Яценко. Він від крісла не відірвався, зневаживши у такий спосіб один із державних символів України.
Парламентареві зробили зауваження, закликавши встати, однак він його проігнорував. Періодично Яценко зазирав у свій телефон.
Крім того, усі люди на відео одягнули маски. Яценко виділився і тут, проігнорувавши ще й карантинні обмеження.
Нардеп Яценко не встав з крісла під час виконання гімну: дивіться відео
Яценко та скандали: що відомо
- Народний депутат Антон Яценко 18 травня увійшов до складу парламентської фракції "Батьківщина".
- Політик відомий завдяки низці скандалів, зокрема через корупційну схему у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості, яка отримала в народі назву "майданчики Яценка". За приблизними оцінками, пов'язані із Яценком фірми заробили на цій схемі щонайменше 23 мільйони гривень. У грудні 2019 року Рада ліквідувала "майданчики Яценка".
- Також нардеп пропонував у Верховній Раді законопроєкт про обов'язкову реєстрацію домашніх тварин.
- У лютому 2018 року Яценко заявив комунікаторці громадського руху "Чесно", що вона отримала роботу через ліжко.
- У січні 2020 року працівниці виконавчого комітету Уманської міськради представили особисте спілкування з нардепом, в якому є свідчення образ та залякувань зі сторони Яценка.