Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко ездил к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. После возмущения украинского общества он заявил, что очень любит его, а потому и хотел встретиться.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на пятницу, 30 апреля – в программе.

Предыдущий выпуск Вести.UA: Шуфрич отличился одиозным заявлением и получил ответ от "слуги народа"

Электрошокеры для правоохранителей

В Украине хотели позволить правоохранителям пользоваться электрошокерами в служебных целях. Соответствующий законопроект подали в Верховную Раду, но там его не поддержали. За документ проголосовали лишь 126 народных избранников.

Декларация Медведчука

В декларациях украинских народных избранников насчитали 164 ценные изделия из меха или кожи. Однако, самым интересным является то, что больше всего есть в коллекции лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – 54.

ОПЗЖ и 9 мая

Народные депутаты от ОПЗЖ в Верховной Раде устроили пропагандистскую акцию "Бессмертный полк". Они, как и каждый год, снова хотели "поздравить украинцев с 9 мая". Более того, партия готовит масштабный автопробег в этот день.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 29 апреля 2021: смотрите видео