Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев назвал условия, при которых к депутатам от ОПЗЖ нужно было бы применить радикальные меры. Заявление он сделал в ответ на одиозные слова Нестора Шуфрича о Революции Достоинства.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на четверг, 29 апреля – в программе.

К теме В условиях войны вашу фракцию следовало бы расстрелять, – нардеп от "слуг" Шуфрича

ОПЗЖ устроила "Бессмертный полк" в Раде

Депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" устроили "Бессмертный полк" в стенах парламента, однако Виктор Медведчука среди них не было. На фоне соответствующих событий своей речью отличился и Вадим Рабинович.

Кива прикрывается Платоном

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива солгал о конференции и добавил к диссертации фальшивые справки. В то же время соответствующие действия он комментировал, ссылаясь на слова философа Платона.

Обратите внимание Знай свое место, – Кива в Раде снова оскорблял женщин и щеголял фан-клубом своего члена

Марченко заметили на вечеринке Киркорова

У жены Виктора Медведчука – специфические предпочтения. На этот раз Оксана Марченко побывала на вечеринке у российского артиста Филиппа Киркорова. Однако она, вероятно, перепутала цвет наряда для такого визита.

Нардепы ОПЗЖ захотели в "корчму Рабиновича"

Народные депутаты от ОПЗЖ во время заседании в Верховной Раде договорились о совместном обеде.Речь шла о "японской корчме Рабиновича".

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