Вести.UA: В парламенте появятся особые ковры

Верховная Рада планирует закупить новые ковры. Они должны быть синтетическими, голубого цвета и с высотой ворса в 14 миллиметров.

Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на 11 августа – узнавайте в программе.

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Оккупанты взялись за "кубок Пушилина"

Оккупанты в Донецке объявили о втором турнире по дворовому футболу. В то же время речь будет идти о награде имени главаря боевиков – "кубке Дениса Пушилина".

Шкарлет против зарплаты преподавателей

Сергей Шкарлет заявил, что зарплаты преподавателей возможно повысить до 4 тысяч долларов. Однако министр образования добавил – получать их смогут не все. После запуска "президентского университета" соответствующую зарплату будут получать лучшие преподаватели.

Поплавский нашел "эликсир бессмертия"

Артист Михаил Поплавский раскрыл секрет молодости. В одной из программ он рассказал о том, как сексуальная жизнь влияет на долголетие.

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Выпуск программы "Вести.UA" за 11 августа 2021 года: смотрите видео