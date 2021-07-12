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Рабинович не посещает заседания Рады

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович посетил всего 15% заседаний Верховной Рады. Стратегия Виктора Медведчука и его компании очень понятна – они хотят оставаться незаметными.

Новый ляп Юрченко

Александр Юрченко во Львове въехал в Volkswagen Jetta и набросился на пострадавшего водителя. По результатам тестов, в крови Юрченко якобы обнаружили следы экстези. Хотя, по словам самого нардепа, он никогда не пробовал наркотики, а тест является ложным.

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