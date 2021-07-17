Какими еще событиями запомнилась неделя в Украине – в программе.

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Аваков уходит в отставку после 7 лет в МВД

Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке. Сначала информацию опубликовали в ряде СМИ, а вскоре официальное сообщение появилось на сайте Министерства внутренних дел Украины. На посту главы МВД его заменит "слуга народа" Денис Монастырский.

Железняк не уходит с должности главы фракции "Голос"

Депутат Александра Устинова сообщила, что фракция "Голос" 12 июля проголосовала за увольнение главы Ярослава Железняка. В то же время сам народный избранник опроверг такие заявления. И подчеркнул, что "с удивлением узнал о выдумках коллеги из так называемой "Справедливости" о кадровых изменениях".

Стефанишина устроила перепалку с Тимошенко

Нардеп Ольга Стефанишина поспорила в Верховной Раде с Юлией Тимошенко. Поводом стал провал голосования за законопроект о легализации медицинского каннабиса. "За" этот документ проголосовали 18 депутатов от "Голоса" и 0 от "Батькивщины".

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Кива назвал дату отставки Зеленского

Одиозный Илья Кива в своем фейсбуке написал, что в Украине с 15 – 20 сентября якобы начнутся массовые протесты, которые охватят за несколько месяцев всю страну. По его мнимому прогнозу, на фоне этого 15 ноября Владимир Зеленский сложит президентские полномочия.

"Слуги народа" восхищаются Компартией Китая

Давид Арахамия заявил, что принципы Коммунистической партии Китая и "Слуги народа" совпадают во многих моментах. Он отметил, что эта страна для Украины является настоящим примером. Председатель президентской партии тоже хвалил провластную политсилу КНР. Александр Корниенко всячески поддерживает инициативы, которые вводит Компартия.

Юрченко снова попал в скандал

Внефракционный депутат Александр Юрченко 8 июля устроил ДТП во Львове. По результатам анализов, парламентарий находился в состоянии наркотического опьянения. Впрочем, сам он отрицает все обвинения и называет результаты "полностью сфальсифицированными".

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Полный выпуск программы "Вєсті.UA. Жир" за 17 июля: видео