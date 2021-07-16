Ключевыми игроками в блокировании этого вопроса являются именно Юлия Тимошенко и Виктор Медведчук. Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
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Шабунин: "Батькивщина" и ОПЗЖ максимально затягивала голосование судебной реформы
По его словам, "Батькивщина" и ОПЗЖ максимально затягивали голосование судебной реформы, вносили очень много правок. Также нардепы от этих фракций пытались сорвать реформу в комитете и блокируют перезагрузку Окружного админсуда Киева.
О чем это говорит? Что в части "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" старые политические элиты защищают коррумпированную судебную систему, которая является их кровью и плотью,
– подчеркнул он.
Активист отметил, что неоднократно ОАСК и другие суды спасали политические и экономические интересы этих политсил. Поэтому их члены не заинтересованы в проведении судебной реформы. Ярким примером этого являются проекты постановлений, которые блокируют изменения в работе Высшего совета правосудия.
"И когда Юлия Владимировна истерично рассказывает, как искренне она ненавидит зарплаты чиновников, ее избиратель должен спросить: "Почему она защищает членов ВСП, которые в год в среднем зарабатывают 2 миллиона гривен", – отметил Шабунин.
И добавил, что результатом их деятельности является отвратительная украинская судебная система. Поэтому это означает, что Юлия Тимошенко лжет своим избирателям.
Шабунин ответил, кто блокирует судебную реформу: Видео 24 канала
Рада приняла закон О ВСП: что известно
- Верховная Рада 14 июля поддержала закон о реформировании Высшего совета правосудия. Он предусматривает конкурсный отбор и проверки на добропорядочность членов органа.
- Также в Украине должен быть создан Этическую совет, представители которого будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП установленным критериям.
- Президент Владимир Зеленский назвал принятие этого закона "историческим событием для Украины".
- Впрочем, представители ОПЗЖ, "Батькивщины" и группы "Доверие" заявили, что якобы во время принятия документов были нарушения регламента. Они уже подали соответствующие постановления.
- Поэтому председатель парламента не может подписать закон и передать его на подпись президенту, пока нардепы не рассмотрят постановление.