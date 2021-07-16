Ключовими гравцями у блокуванні цього питання є саме Юлія Тимошенко і Віктор Медведчук. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
До теми ОПЗЖ та "Батьківщина" заблокували підписання закону про Вищу раду правосуддя
Шабунін: "Батьківщина" й ОПЗЖ максимально затягувала голосування судової реформи
За його словами, "Батьківщина" й ОПЗЖ максимально затягували голосування судової реформи, вносили дуже багато правок. Також нардепи від цих фракцій намагалися зірвати реформу в комітеті і блокують перезавантаження Окружного адмінсуду Києва.
Про що це говорить? Що в частині "Батьківщини" і "Опозиційної платформи – За життя" старі політичні еліти захищають корумповану судову систему, яка є їхньою кров'ю і плоттю,
– підкреслив він.
Активіст відзначив, що неодноразово ОАСК та інші суди рятували політичні й економічні інтереси цих політсил. Відтак їхні члени не зацікавлені в проведенні судової реформи. Яскравим прикладом цього є проєкти постанов, які блокують зміни в роботі Вищої ради правосуддя.
"І коли Юлія Володимирівна істерично розповідає, як щиро вона ненавидить зарплати посадовців, її виборець має запитати: "Чому вона захищає членів ВРП, які в рік у середньому зароблять 2 мільйони гривень"", – зауважив Шабунін.
І додав, що результатом їхньої діяльності є огидна українська судова система. Відтак це означає, що Юлія Тимошенко бреше своїм виборцям.
Шабунін відповів, хто блокує судову реформу: відео 24 каналу
Рада ухвалила закон про ВРП: що відомо
- Верховна Рада 14 липня підтримала закон про реформування Вищої ради правосуддя. Він передбачає конкурсний відбір та перевірки на доброчесність членів органу.
- Також в Україні має бути створено Етичну раду, представники якої визначатимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП встановленим критеріям.
- Президент Володимир Зеленський назвав ухвалення цього закону "історичною подією для України".
- Втім представники ОПЗЖ, "Батьківщини" та групи "Довіра" заявили, що нібито під час ухвалення документів були порушення регламенту. Вони вже подали відповідні постанови.
- Відтак голова парламенту не може підписати ухвалений закон та передати його на підпис президенту, поки нардепи не розглянуть постанови.