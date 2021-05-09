Вести.UA. Жир: Добкин планирует вернуть День победы харьковчанам
Одиозный политик Михаил Добкин разместил по городу билборды с надписями "Вернем харьковчанам День победы". На фоне изобразили открытый огонь и фотографию депутата.
Источник:"Вести.UA. Жир" на 24 канале
О самых курьезных событиях за неделю, которые произошли в Украине по состоянию на воскресенье, 9 мая – далее в программе.
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Тайна Верховной Рады
В Министерстве здравоохранения отказались сообщать, сколько депутатов Верховной Рады уже вакцинированы от COVID-19. Там назвали такую информацию "медицинской тайной".
Новый скандал с Тищенко
Скандальный политик Николай Тищенко встретился с главным таможенником Закарпатья. На встрече, которая состоялась под открытым небом, депутат заставил Николая Пожо повторять за ним словами "венгры – наши друзья".
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Храм Оксаны Марченко
Оксана Марченко – жена украинского олигарха Виктора Медведчука и телеведущая, создала свой ютуб-канал. Она сообщила, что намерена построить церковь и уже даже имеет проект строительства. Храм будет строиться совместно с российским певцом Филиппом Киркоровым.
Савченко сменила профессию
Бывшая депутат Надежда Савченко опубликовала неожиданные фото. На них женщина доит корову. Ранее связями с крупным рогатым скотом славился также бывший политик Олег Ляшко. В сети шутят, что они создадут коалицию.
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Специальное предложение Рабиновича
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович предложил организовать коллективный просмотр фильма прямо в Верховной Раде. По его мнению, депутатам стоит совместно пересмотреть ленту "В бой идут одни старики".
Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 9 мая: смотрите видео
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