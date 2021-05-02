Надежда Савченко не исчезла с телеэкранов, но в большой политике ее уже нет. Теперь бывшая народный депутат доит коров и ухаживает за рассадой.

Это, конечно, если верить опубликованным ею же фотографиям. "Просто живу", – так Савченко описала, чем занимается после политики.

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Просто живу, – Савченко показала, чем занимается после политики

"Люди часто спрашивают, что Надежда Савченко делает сейчас?" – такими словами начала свое сообщение в фейсбуке бывшая народный депутат Украины. И сразу же ответила:

"Просто живу. Когда есть время и возможность, помогаю хорошим людям".

В соцсетях она разместила довольно большую фотосессию в довольно неожиданном стиле. На фото Савченко одета в длинное платье, окутана платком, и при этом доит корову, кормит телят, ухаживает за рассадой и подметает улицу.



Надежда Савченко и коровы / Фото с фейсбука экс–нардепа

Остальные фото смотрите в заметке Савченко в фейсбуке.

Чем знаменита Надежда Савченко: коротко