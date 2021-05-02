Савченко и коровы: бывшая нардеп показала жизнь после политики – неожиданные фото
Надежда Савченко не исчезла с телеэкранов, но в большой политике ее уже нет. Теперь бывшая народный депутат доит коров и ухаживает за рассадой.
Источник:фейсбук Надежды Савченко
Это, конечно, если верить опубликованным ею же фотографиям. "Просто живу", – так Савченко описала, чем занимается после политики.
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Просто живу, – Савченко показала, чем занимается после политики
"Люди часто спрашивают, что Надежда Савченко делает сейчас?" – такими словами начала свое сообщение в фейсбуке бывшая народный депутат Украины. И сразу же ответила:
- "Просто живу. Когда есть время и возможность, помогаю хорошим людям".
В соцсетях она разместила довольно большую фотосессию в довольно неожиданном стиле. На фото Савченко одета в длинное платье, окутана платком, и при этом доит корову, кормит телят, ухаживает за рассадой и подметает улицу.
Надежда Савченко и коровы / Фото с фейсбука экс–нардепа
Остальные фото смотрите в заметке Савченко в фейсбуке.
Чем знаменита Надежда Савченко: коротко
- Известной украинцам Надежда Савченко стала после длительного пребывания в российском плену. Ее захватили на Донбассе, ведь Савченко – военная, капитан Вооруженных сил Украины. Из-за постоянного давления Украины и международного сообщества Россия таки отпустила Надежду Савченко – 25 мая 2016.
- Интересно, что в то время она уже была народным депутатом (прошла в Верховную Раду первым номером в списке "Батькивщины" Юлии Тимошенко). А по возвращении получила и президентское отличие от Порошенко – стала Героиней Украины.
- Но дальше карьера Надежды Савченко в политике не сложилась. После ряда скандальных заявлений ее выгнали из партии. Более того, Савченко даже задержали правоохранители, поскольку заподозрили ее в подготовке терактов в парламенте.
- Весной 2019 решением суда Савченко вышла из-под стражи, и пошла в журналистику. Впрочем, очевидно, и эта сфера не покорилась бывшему депутатке (каналы, на которых она выступала, попали под санкции СНБО и больше не работают).
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