Савченко і корови: колишня нардепка показала життя після політики – несподівані фото
Надія Савченко не зникла з телеекранів, але у великій політиці її вже нема. Тепер колишня народна депутатка доїть корів та доглядає за розсадою.
Джерело:фейсбук Надії Савченко
Це, звісно, якщо вірити опублікованим нею ж світлинам. "Просто живу", – так Савченко описала, чим займається після політики.
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Просто живу, – Савченко показала, чим займається після політики
"Люди часто запитують, що Надія Савченко робить зараз?" – такими словами почала свій допис у фейсбуці колишня народна депутатка України. І одразу ж відповіла:
- "Просто живу. Коли є час і можливість, допомагаю добрим людям".
У соцмережах вона розмістила чималу фотосесію в досить несподіваному стилі. На фото Савченко одягнена у довгу сукню, обернена хусткою, і при цьому доїть корову, годує телят, доглядає за розсадою й підмітає вулицю.
Надія Савченко і корови / Фото з фейсбука екснардепки
Решту фото дивіться у дописі Савченко у фейсбуці.
Чим знаменита Надія Савченко: коротко
- Відомою українцям Надія Савченко стала після тривалого перебування у російському полоні. Її захопили на Донбасі, адже Савченко – військова, капітан Збройних сил України. Через постійний тиск України та міжнародної спільноти Росія таки відпустила Надію Савченко – 25 травня 2016.
- Цікаво, що на той час вона вже була народною депутаткою (пройшла до Верховної Ради першим номером у списку "Батьківщини" Юлій Тимошенко). А після повернення отримала й президентську відзнаку від Порошенка – стала Героїнею України.
- Але далі кар'єра Надії Савченко у політиці не склалася. Після низки скандальних заяв її вигнали з партії. Ба більше, Савченко навіть затримали правоохоронці, бо запідозрили її у підготовці терактів у парламенті.
- Навесні 2019 рішенням суду Савченко вийшла з-під варти, і подалася у журналістику. Утім, вочевидь, і ця царина не підкорилася колишній нардепці (канали, на яких вона виступала, потрапили під санкції РНБО та більше не працюють).
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