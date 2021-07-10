Какими еще событиями запомнилась эта неделя в Украине – в программе.

Предыдущий выпуск Вести. UA: Москва обиделась на слова Зеленского

ДТП с участием Юрченко

Скандальный народный депутат Александр Юрченко стал участником ДТП в центре Львова. Он находился за рулем автомобиля Mustang, на котором въехал в Volkswagen Jetta. Скандал вспыхнул из-за того, что Юрченко набросился на пострадавшего водителя и избил его. Нардеп был в состоянии алкогольного опьянения.

Зеленский ответил Путину

Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что украинцы и русские – один народ. Президент Украины Владимир Зеленский с этим не согласился и сделал громкое заявление, которое возмутило Кремль. Он сказал, что если бы так было – в Москве развевался бы сине-желтый флаг.

К теме Украинцы и русские – один народ, – Путин о том, почему Украина не "недружественное государство"

Кива снова оскандалился

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, который неоднократно попадал в скандалы, снова возмутил украинцев очередным роликом. Он записал видеообращение к белорусам по случаю Дня Независимости Республики. В нем заявил, что Украина потеряла свою независимость.

Добкин жалеет о политическом прошлом

Экс-нардеп Дмитрий Добкин заявил, что рад о своем выходе из политической жизни. Он признал, что "это было не его". Сейчас занимается бизнесом и не планирует возвращаться в большую политику.

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