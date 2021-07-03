Какими еще событиями запомнилась эта неделя в Украине – в программе.

К теме Рада предварительно поддержала законопроект об олигархах

Медведчук стал "националистом" для Путина

Президент России Владимир Путин возмущен из-за домашнего ареста своего кума Виктора Медведчука. Глава Кремля убежден, что тот не государственный изменник, а настоящий националист.

Недвижимость Николая Тищенко

Депутат "Слуги народа" Николай Тищенко снова стал героем журналистских расследований. Как оказалось, у него есть много недвижимости, однако, в декларации об этом он не указал.

Больше здесь Шурин Тищенко получает сотни миллионов бюджетных средств, – Bihus.Info

Мендель написала книгу

Юлия Мендель уволилась из Офиса Президента и уже успела написать книгу. Издание будет не о кулинарии, не об путешествия и не о моде, а об украинской политике, работе пресс-секретаря президента и в общем об украинцах.

Ляшко стал криптофермером

Олег Ляшко продолжает искать себя. На этот раз лидер "Радикальной партии" начал заниматься майнингом криптовалюты Ethereum. По словам самого политика, бизнесом занимается не в удовольствие, а для заработка.

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