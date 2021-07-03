Якими ще подіями запам'ятався цей тиждень в Україні – у програмі.

До теми Рада попередньо підтримала законопроєкт про олігархів

Медведчук став "націоналістом" для Путіна

Президент Росії Володимир Путін обурений через домашній арешт свого кума Віктора Медведчука. Глава Кремля переконаний, що той не державний зрадник, а справжній націоналіст.

Нерухомість Миколи Тищенко

Депутат "Слуги народу" Микола Тищенко знову став героєм журналістських розслідувань. Як виявилось, в нього є багато нерухомості, однак, в декларації про це він не вказав.

Більше тут Шваґер Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, – Bihus.Info

Мендель написала книгу

Юлія Мендель звільнилась з Офісу Президента і вже встигла написати книгу. Видання буде не про кулінарію, не про подорожі і не про моду, а про українську політику, роботу прессекретаря президента та загалом українців.

Ляшко став криптофермером

Олег Ляшко продовжує шукати себе. Цього разу лідер "Радикальної партії" почав займатися майнінгом криптовалюти Ethereum. За словами самого політика, бізнес займається не в задоволення, а для заробітку.

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Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 3 липня: