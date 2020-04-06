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      Вести Кремля: Кирилл побил коронавирус Мерседесом. Последняя рубашка Путина

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 6 апреля – противовирусный маршрут патриарха Кирилла начался с его немалой резиденции. Сколько безграничного милосердия и духовной мудрости в этом величественном жесте – запросто перекрыть все что можно и кортежем из 20 авто проехаться по улицам? Путина хлебом не корми – дай последнюю рубашку отдать. Однако его миролюбие оказалось в мире никому особо не нужно.

      Также в выпуске:

      Крылатые подарки для Лукашенко.

      Хоррор с Якубовичем.

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Курьезные новости Патриарх Кирилл Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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