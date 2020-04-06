Вести Кремля: Кирилл побил коронавирус Мерседесом. Последняя рубашка Путина
В выпуске программы "Вести Кремля" за 6 апреля – противовирусный маршрут патриарха Кирилла начался с его немалой резиденции. Сколько безграничного милосердия и духовной мудрости в этом величественном жесте – запросто перекрыть все что можно и кортежем из 20 авто проехаться по улицам? Путина хлебом не корми – дай последнюю рубашку отдать. Однако его миролюбие оказалось в мире никому особо не нужно.
Также в выпуске:
Крылатые подарки для Лукашенко.
Хоррор с Якубовичем.
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