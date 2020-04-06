Вєсті Кремля: Кіріл побив коронавірус Мерседесом. Остання рубашка Путіна

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 квітня – противірусний маршрут патріарха Кіріла почався з його чималої резиденції. Скільки безграничного милосердя і духовної мудрості в цьому величкому жесті – запросто перекрити все що можна і кортежем з 20 авто проїхатися вулицями? Путіна хлібом не корми – дай останню сорочку віддати. Проте його миролюбство виявилось у світі нікому особливо не потрібним.

Також у випуску: Крилаті подарунки для Лукашенка. Хоррор з Якубовичем.