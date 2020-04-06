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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті Кремля: Кіріл побив коронавірус Мерседесом. Остання рубашка Путіна

      Вєсті Кремля - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 квітня – противірусний маршрут патріарха Кіріла почався з його чималої резиденції. Скільки безграничного милосердя і духовної мудрості в цьому величкому жесті – запросто перекрити все що можна і кортежем з 20 авто проїхатися вулицями? Путіна хлібом не корми – дай останню сорочку віддати. Проте його миролюбство виявилось у світі нікому особливо не потрібним.

      Також у випуску:

      Крилаті подарунки для Лукашенка.

      Хоррор з Якубовичем.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Курйозні новини Патріарх Кирил Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
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