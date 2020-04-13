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      Вести Кремля: Путиновакцина. Казаки против COVID-19

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 13 апреля – пока во всем мире ищут вакцину от коронавируса, россияне уже, кажется, нашли путь побить вражеский COVID-19. В России с одной стороны целый культ победобесия, а с другой – казаки, которых несколько десятков тысяч воевало на стороне Гитлера, теперь принимают важные решения в борьбе с пандемией, и власть РФ им доверяет.

      Также в выпуске:

      Победобесие во время пандемии.

      Скибиди челендж или Пиня-танцор.

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Курьезные новости Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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