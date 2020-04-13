Вєсті Кремля: Путіновакцина. Казакі проти COVID-19

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 квітня – поки у всьому світі шукають вакцину від коронавірусу, росіяни вже, здається, знайшли шлях побити вражеський COVID-19. В Росії з одного боку цілий культ пабєдобєсія, а з іншого – казакі, яких кількадесят тисяч воювало на боці Гітлера, тепер приймають важливі рішення у боротьбі з пандемією, і влада РФ їм довіряє.

Також у випуску: Пабєдобєсія в час пандемії. Скібідічелендж або Пиня-танцюрист.