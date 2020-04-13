Вєсті Кремля: Путіновакцина. Казакі проти COVID-19
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 квітня – поки у всьому світі шукають вакцину від коронавірусу, росіяни вже, здається, знайшли шлях побити вражеський COVID-19. В Росії з одного боку цілий культ пабєдобєсія, а з іншого – казакі, яких кількадесят тисяч воювало на боці Гітлера, тепер приймають важливі рішення у боротьбі з пандемією, і влада РФ їм довіряє.
Також у випуску:
Пабєдобєсія в час пандемії.
Скібідічелендж або Пиня-танцюрист.
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