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      Вєсті Кремля: Путіновакцина. Казакі проти COVID-19

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      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 квітня – поки у всьому світі шукають вакцину від коронавірусу, росіяни вже, здається, знайшли шлях побити вражеський COVID-19. В Росії з одного боку цілий культ пабєдобєсія, а з іншого – казакі, яких кількадесят тисяч воювало на боці Гітлера, тепер приймають важливі рішення у боротьбі з пандемією, і влада РФ їм довіряє.

      Також у випуску:

      Пабєдобєсія в час пандемії.

      Скібідічелендж або Пиня-танцюрист.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Володимир Путін Вєсті Кремля
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