Вести Кремля: Путинская медаль Ким Чен Ыну. Кирилл просит милостыню у бизнесменов
В выпуске программы "Вести Кремля" за 5 мая – медальки и ордена штампуют в России, как блины на масленицу. И хотя Брежнева на них нет, уже нашли другого кандидата. Пока государства пытаются спасти своих предпринимателей, в России понадеялись на то, что спасало их всегда – большой русский "авось". Но одна отрасль скрепного направления оказалась под угрозой полного коллапса.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Победоносные плакаты.
Калининградские медики.
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