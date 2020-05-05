Вести Кремля: Путинская медаль Ким Чен Ыну. Кирилл просит милостыню у бизнесменов

В выпуске программы "Вести Кремля" за 5 мая – медальки и ордена штампуют в России, как блины на масленицу. И хотя Брежнева на них нет, уже нашли другого кандидата. Пока государства пытаются спасти своих предпринимателей, в России понадеялись на то, что спасало их всегда – большой русский "авось". Но одна отрасль скрепного направления оказалась под угрозой полного коллапса.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Победоносные плакаты. Калининградские медики.