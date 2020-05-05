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      Вести Кремля: Путинская медаль Ким Чен Ыну. Кирилл просит милостыню у бизнесменов

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 5 мая – медальки и ордена штампуют в России, как блины на масленицу. И хотя Брежнева на них нет, уже нашли другого кандидата. Пока государства пытаются спасти своих предпринимателей, в России понадеялись на то, что спасало их всегда – большой русский "авось". Но одна отрасль скрепного направления оказалась под угрозой полного коллапса.

      Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:

      Победоносные плакаты.

      Калининградские медики.

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Патриарх Кирилл Ким Чен Ын Новости России Курьезные новости Выпуск новостей
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