Вєсті Кремля: Путінська медаль Кім Чен Ину. Кіріл просить милостиню у бізнесменів
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 травня – медальки і ордени штампують на Росії, як бліни на маслєніцу. І хоч Брежнєва на них немає, вже знайшли іншого кандидата. Поки держави намагаються врятувати своїх підприємців, на Росії понадіялися на те, що рятувало їх завжди – великий русскій "авось". Але одна галузь скрєпного напрямку опинилася під загрозою повного колапсу.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Побєдоносні плакати.
Калінінградські медики.
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