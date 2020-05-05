Вєсті Кремля: Путінська медаль Кім Чен Ину. Кіріл просить милостиню у бізнесменів

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 травня – медальки і ордени штампують на Росії, як бліни на маслєніцу. І хоч Брежнєва на них немає, вже знайшли іншого кандидата. Поки держави намагаються врятувати своїх підприємців, на Росії понадіялися на те, що рятувало їх завжди – великий русскій "авось". Але одна галузь скрєпного напрямку опинилася під загрозою повного колапсу.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Побєдоносні плакати. Калінінградські медики.