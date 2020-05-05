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      Вєсті Кремля: Путінська медаль Кім Чен Ину. Кіріл просить милостиню у бізнесменів

      Випуск новин -

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 травня – медальки і ордени штампують на Росії, як бліни на маслєніцу. І хоч Брежнєва на них немає, вже знайшли іншого кандидата. Поки держави намагаються врятувати своїх підприємців, на Росії понадіялися на те, що рятувало їх завжди – великий русскій "авось". Але одна галузь скрєпного напрямку опинилася під загрозою повного колапсу.

      Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

      Побєдоносні плакати.

      Калінінградські медики.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Патріарх Кирил Кім Чен Ин Новини Росії Курйозні новини Випуск новин
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