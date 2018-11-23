Вести. UA. Черная пятница в Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука

В свежем выпуске "Вести. UA" за 23.11 – народные депутаты приурочили принятие бюджета на 2019 черной пятницы. Поэтому и хотели подарить избирателям много всего за меньшие деньги: образование, медицину, социальную помощь. Виктора Медведчука называют "серым кардиналом" украинской политики. На днях выяснилось, что утверждение о скрытности верное, а настоящая роль кума Путина очень неожиданная.

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