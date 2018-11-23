22:53
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эвакуация двойников Путина. Медиагопники РФ
      Вєсті Кремля
      22:19, сегодня
      Вести. UA. Черная пятница в Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука
      Вєсті.UA
      21:49, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Вести. UA. Черная пятница в Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука

      Вести.UA 71 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести. UA" за 23.11 – народные депутаты приурочили принятие бюджета на 2019 черной пятницы. Поэтому и хотели подарить избирателям много всего за меньшие деньги: образование, медицину, социальную помощь. Виктора Медведчука называют "серым кардиналом" украинской политики. На днях выяснилось, что утверждение о скрытности верное, а настоящая роль кума Путина очень неожиданная.

      Также в выпуске:

      Сколько украинцев зарабатывают меньше минималки – детали в цифрах.

      Любовь Добкина к "Беркуту".

       

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Виктор Медведчук Вести.UA
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 ноября: Путин в Крыму, важные цифры Госбюджета и закон о "евробляхах"
      сегодня , 22:25 Главные новости 23 ноября: Путин в Крыму, важные цифры Госбюджета и закон о "евробляхах"
      16
      The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      сегодня , 22:01 The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      Блог Медіа 478
      Про "чорні діри" бюджету України та незвичайних міністрів
      сегодня , 21:15 Про "чорні діри" бюджету України та незвичайних міністрів
      Артем Овдієнко 218
      Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против
      сегодня , 18:00 Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против
      Євгенія Мазур 934
      Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      сегодня , 17:34 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      Артем Овдієнко 1302
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук