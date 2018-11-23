Вєсті. UA. Чорна п'ятниця у Раді. Тісний зв'язок Порошенка і Медведчука
У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 23.11 – народні депутати приурочили ухвалення бюджету на 2019 чорній п'ятниці. Тому й хотіли подарувати виборцям багато всього за менші гроші: освіту, медицину, соціальну допомогу. Віктора Медведчука називають "сірим кардиналом" української політики. Днями з'ясувалося, що твердження про скритність вірне, а справжня роль кума Путіна дуже несподівана.
Також у випуску:
Скільки українців заробляють менше мінімалки – деталі у цифрах.
Любов Добкіна до "Беркуту".
Джерело: 24 канал
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