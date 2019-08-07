Вести.UA: Кого "Слуга народа" возьмет в коалицию. Какой шанс теряет Луценко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 7 августа – некоторые "слуги народа" на учениях в Трускавце ходили не на лекции, а в SPA. Отсюда вывод: поймать расслабленного президента в сауне и всунуть ему коалиционное соглашение – секрет успеха. Луценко после отставки может жить обычной жизнью: выучиться на юриста, стать человеком третьего тысячелетия или отдохнуть. Но сам он думает совсем о другом.
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Смотрите видео "Вести.UA" за 7 августа 2019:
Источник: 24 канал
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