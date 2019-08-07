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      Вести.UA: Кого "Слуга народа" возьмет в коалицию. Какой шанс теряет Луценко

      479 Читати новину українською
      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 7 августа – некоторые "слуги народа" на учениях в Трускавце ходили не на лекции, а в SPA. Отсюда вывод: поймать расслабленного президента в сауне и всунуть ему коалиционное соглашение – секрет успеха. Луценко после отставки может жить обычной жизнью: выучиться на юриста, стать человеком третьего тысячелетия или отдохнуть. Но сам он думает совсем о другом.

      Также в выпуске:

      Что украинцы думают о судебной системе: детали в цифрах.

      Смотрите видео "Вести.UA" за 7 августа 2019:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Вести.UA Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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