Вести.UA: Кого "Слуга народа" возьмет в коалицию. Какой шанс теряет Луценко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 7 августа – некоторые "слуги народа" на учениях в Трускавце ходили не на лекции, а в SPA. Отсюда вывод: поймать расслабленного президента в сауне и всунуть ему коалиционное соглашение – секрет успеха. Луценко после отставки может жить обычной жизнью: выучиться на юриста, стать человеком третьего тысячелетия или отдохнуть. Но сам он думает совсем о другом.

Также в выпуске: Что украинцы думают о судебной системе: детали в цифрах. Смотрите видео "Вести.UA" за 7 августа 2019: