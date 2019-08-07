Вєсті.UA: Кого "Слуга народу" візьме в коаліцію. Який шанс втрачає Луценко
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 7 серпня – деякі "слуги народу" на навчаннях у Трускавці ходили не лекції, а у SPA. Звідси висновок: підловити розслабленого президента в сауні й всунути йому коаліційну угоду – ось секрет успіху. Луценко після відставки може жити звичним життям: вивчитись на юриста, стати чоловіком третього тисячоліття чи відпочити. Але сам він думає зовсім про інше.
Також у випуску:
Що українці думають про судову систему: деталі в цифрах.
Дивіться відео "Вєсті.UA" за 7 серпня 2019:
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі