Вєсті.UA: Кого "Слуга народу" візьме в коаліцію. Який шанс втрачає Луценко

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 7 серпня – деякі "слуги народу" на навчаннях у Трускавці ходили не лекції, а у SPA. Звідси висновок: підловити розслабленого президента в сауні й всунути йому коаліційну угоду – ось секрет успіху. Луценко після відставки може жити звичним життям: вивчитись на юриста, стати чоловіком третього тисячоліття чи відпочити. Але сам він думає зовсім про інше.

Також у випуску: Що українці думають про судову систему: деталі в цифрах. Дивіться відео "Вєсті.UA" за 7 серпня 2019: