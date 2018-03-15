Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 15.03 – давненько Надежда Савченко не объявляла голодовку и только теперь стало понятно почему: нардеп пыталась убедить всех, она – полнеет. Но на то есть свои причины. Какие только конфузы не попадались с Виктором Януковичем, а началась вся эта бестолковая история восхождения легитимного с краж шапок. Но теперь головной убор нашелся и для Петра Порошенко.

Также в выпуске: Сколько украинцев стремится покинуть Украину. Нардепы нашли способ не посещать Раду.