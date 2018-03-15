Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вести.UA 21:22, сегодня 118 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 15.03 – давненько Надежда Савченко не объявляла голодовку и только теперь стало понятно почему: нардеп пыталась убедить всех, она – полнеет. Но на то есть свои причины. Какие только конфузы не попадались с Виктором Януковичем, а началась вся эта бестолковая история восхождения легитимного с краж шапок. Но теперь головной убор нашелся и для Петра Порошенко.
Также в выпуске:
Сколько украинцев стремится покинуть Украину.
Нардепы нашли способ не посещать Раду.
Источник: 24 Канал
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