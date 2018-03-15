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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка

Вєсті.UA 21:20, сьогодні 164 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15.03 – давненько Надія Савченко не оголошувала голодування і лише тепер стало зрозуміло чому: нардеп намагалася переконати всіх, вона – гладшає. Але на те є свої причини. Які тільки конфузи не траплялися із Віктором Януковичем, а почалась вся ця недолуга історія сходження легітимного з крадіжок шапок. Та тепер головний убір знайшовся і для Петра Порошенка.

Також у випуску:

Скільки українців прагне покинути Україну.

Нардепи знайшли спосіб не відвідувати Раду.

Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Вєсті.UA Надія Савченко Тероризм Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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