Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15.03 – давненько Надія Савченко не оголошувала голодування і лише тепер стало зрозуміло чому: нардеп намагалася переконати всіх, вона – гладшає. Але на те є свої причини. Які тільки конфузи не траплялися із Віктором Януковичем, а почалась вся ця недолуга історія сходження легітимного з крадіжок шапок. Та тепер головний убір знайшовся і для Петра Порошенка.

Також у випуску: Скільки українців прагне покинути Україну. Нардепи знайшли спосіб не відвідувати Раду.