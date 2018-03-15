Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA 21:20, сьогодні 164 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15.03 – давненько Надія Савченко не оголошувала голодування і лише тепер стало зрозуміло чому: нардеп намагалася переконати всіх, вона – гладшає. Але на те є свої причини. Які тільки конфузи не траплялися із Віктором Януковичем, а почалась вся ця недолуга історія сходження легітимного з крадіжок шапок. Та тепер головний убір знайшовся і для Петра Порошенка.
Також у випуску:
Скільки українців прагне покинути Україну.
Нардепи знайшли спосіб не відвідувати Раду.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі