Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир "за 08.12 – Ляшко в свой день рождения собрал единомышленников на серьезный разговор, но костюмы "радикалов" изрядно повесели украинцев. Порошенко в последнее время постоянно витает в облаках: сначала встречался с представителями лоукостов, а теперь решил, чтобы стать ближе к самолетам, необходимо запустить скоростной экспресс из Киева в Борисполь.

Также в выпуске: Секрет голодовки Савченко. Возрождение друга страусов. Последователь Хрущева. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Страх и ненависть на Донбассе.