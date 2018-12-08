Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир "за 08.12 – Ляшко в свой день рождения собрал единомышленников на серьезный разговор, но костюмы "радикалов" изрядно повесели украинцев. Порошенко в последнее время постоянно витает в облаках: сначала встречался с представителями лоукостов, а теперь решил, чтобы стать ближе к самолетам, необходимо запустить скоростной экспресс из Киева в Борисполь.
Также в выпуске:
Секрет голодовки Савченко.
Возрождение друга страусов.
Последователь Хрущева.
Украинский аналог Пугачевой и Галкина.
Страх и ненависть на Донбассе.
Источник: 24 канал
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