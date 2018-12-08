Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 08.12 – Ляшко у свій День народження зібрав сотню однодумців на доволі серйозну розмову, але костюми "радикалів" добряче повесели українців. Порошенко останнім часом постійно витає у хмарах: спочатку зустрічався з представниками лоукостів, а тепер вирішив, аби стати ближчим до літаків, необхідно запустити швидкісний експрес з Києва до Борисполя.

Також у випуску: Секрет голодування Савченко. Відродження друга страусів. Послідовник Хрущова. Український аналог Пугачової і Галкіна. Страх і ненависть на Донбасі.