Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 08.12 – Ляшко у свій День народження зібрав сотню однодумців на доволі серйозну розмову, але костюми "радикалів" добряче повесели українців. Порошенко останнім часом постійно витає у хмарах: спочатку зустрічався з представниками лоукостів, а тепер вирішив, аби стати ближчим до літаків, необхідно запустити швидкісний експрес з Києва до Борисполя.
Також у випуску:
Секрет голодування Савченко.
Відродження друга страусів.
Послідовник Хрущова.
Український аналог Пугачової і Галкіна.
Страх і ненависть на Донбасі.
Джерело: 24 канал
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