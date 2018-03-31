Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 31.03 – солдаты, если попадут за решетку, могут заниматься творчеством и не только картины рисовать, но и снимать. Если что-то сделал не так и поступок мучает совесть – выход есть. Можно, как Тимошенко, оставить свое рабочее место и попутешествовать в Израиль, чтобы покаяться, замолить грехи в древних храмах.
Также в выпуске:
Промежуточная должность Владимира Парасюка.
Какие гнездышка вьют себе экс-соратники Януковича.
Сколько чиновники выиграли в лотерею – в "Цифре дня".
Волшебная палочка Порошенко.
Пытаются ли украинцы разобраться, какие новости им предлагают – фейковые или нет.
Гарант в одеяле.
Источник: 24 Канал
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