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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи

Вєсті.UA 339 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 31.03 – солдати, якщо попадуть за ґрати, можуть займатися творчістю, і не лише картини малювати, а й знімати. Якщо щось зробив не так і за якийсь вчинок мучить совість – вихід є. Можна, як Тимошенко, залишити своє робоче місце і помандрувати до Ізраїлю, аби покаятися, замолити гріхи в древніх храмах.

Також у випуску:

Проміжна посада Володимира Парасюка.

Які гніздечка виють собі екс-соратники Януковича.

Скільки чиновники виграли у лотерею – у "Цифрі дня".

Чарівна паличка Порошенка.

Чи намагаються українці розібратись, які новини їм пропонують – фейкові чи ні.

Гарант у ковдрі.

Теги: Вєсті.UA Надія Савченко Юлія Тимошенко Володимир Парасюк Опозиційний блок Петро Порошенко Роман Насіров
Джерело: 24 Канал
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