Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 31.03 – солдати, якщо попадуть за ґрати, можуть займатися творчістю, і не лише картини малювати, а й знімати. Якщо щось зробив не так і за якийсь вчинок мучить совість – вихід є. Можна, як Тимошенко, залишити своє робоче місце і помандрувати до Ізраїлю, аби покаятися, замолити гріхи в древніх храмах.
Також у випуску:
Проміжна посада Володимира Парасюка.
Які гніздечка виють собі екс-соратники Януковича.
Скільки чиновники виграли у лотерею – у "Цифрі дня".
Чарівна паличка Порошенка.
Чи намагаються українці розібратись, які новини їм пропонують – фейкові чи ні.
Гарант у ковдрі.
Джерело: 24 Канал
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