Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 31.03 – солдати, якщо попадуть за ґрати, можуть займатися творчістю, і не лише картини малювати, а й знімати. Якщо щось зробив не так і за якийсь вчинок мучить совість – вихід є. Можна, як Тимошенко, залишити своє робоче місце і помандрувати до Ізраїлю, аби покаятися, замолити гріхи в древніх храмах.

Також у випуску: Проміжна посада Володимира Парасюка. Які гніздечка виють собі екс-соратники Януковича. Скільки чиновники виграли у лотерею – у "Цифрі дня". Чарівна паличка Порошенка. Чи намагаються українці розібратись, які новини їм пропонують – фейкові чи ні. Гарант у ковдрі.