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      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви

      Вести.UA 39 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести. UA" за 23 марта – говорят, что именно посол США Мари Йованович украла у Юрия Луценко юридический диплом, который у него на самом деле был. А потом еще и отправила семью генпрокурора в дорогой вояж на Сейшельские острова. Пирамида потребностей Ильи Киви похожа на пирамиду Маслоу. Вот только все пункты, кроме первого – физиологические потребности, в ней лишние.

      Также в выпуске:

      Радикальное шапито.

      Бойко на переговорах с нечистью.

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      Теги: Новости Украины Вести.UA Юрий Луценко Илья Кива
      Источник: 24 канал
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