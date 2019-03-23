Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви

В итоговом выпуске программы "Вести. UA" за 23 марта – говорят, что именно посол США Мари Йованович украла у Юрия Луценко юридический диплом, который у него на самом деле был. А потом еще и отправила семью генпрокурора в дорогой вояж на Сейшельские острова. Пирамида потребностей Ильи Киви похожа на пирамиду Маслоу. Вот только все пункты, кроме первого – физиологические потребности, в ней лишние.

Также в выпуске: Радикальное шапито. Бойко на переговорах с нечистью. Коболев может превзойти даже Насирова.