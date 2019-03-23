Вєсті. UA. Жир: Куди подівся диплом Луценка. Піраміда потреб Киви

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA" за 23 березня – подейкують, що саме посол США Марі Йованович вкрала у Юрія Луценка юридичний диплом, який у нього насправді був. А потім ще й відправила сім'ю генпрокурора в дорогий вояж на Сейшельські острови. Піраміда потреб Іллі Киви схожа на піраміду Маслоу. От тільки всі пункти, крім першого – фізіологічні потреби, у ній зайві.

Також у випуску: Радикальне шапіто. Бойко на переговорах з нечистю. Коболєв може перевершити навіть Насірова.