Вєсті. UA. Жир: Куди подівся диплом Луценка. Піраміда потреб Киви
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA" за 23 березня – подейкують, що саме посол США Марі Йованович вкрала у Юрія Луценка юридичний диплом, який у нього насправді був. А потім ще й відправила сім'ю генпрокурора в дорогий вояж на Сейшельські острови. Піраміда потреб Іллі Киви схожа на піраміду Маслоу. От тільки всі пункти, крім першого – фізіологічні потреби, у ній зайві.
Також у випуску:
Радикальне шапіто.
Бойко на переговорах з нечистю.
Коболєв може перевершити навіть Насірова.
Джерело: 24 канал
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