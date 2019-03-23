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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Вєсті. UA. Жир: Куди подівся диплом Луценка. Піраміда потреб Киви

      Вєсті.UA 6

      У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA" за 23 березня – подейкують, що саме посол США Марі Йованович вкрала у Юрія Луценка юридичний диплом, який у нього насправді був. А потім ще й відправила сім'ю генпрокурора в дорогий вояж на Сейшельські острови. Піраміда потреб Іллі Киви схожа на піраміду Маслоу. От тільки всі пункти, крім першого – фізіологічні потреби, у ній зайві.

      Також у випуску: 

      Радикальне шапіто.

      Бойко на переговорах з нечистю.

      Коболєв може перевершити навіть Насірова. 

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Юрій Луценко Ілля Кива
      Джерело: 24 канал
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