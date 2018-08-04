Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 04.08 – один из украинских каналов обнародовал список подарков, которые дарили президенту Порошенко. И теперь можно сказать, что его большой дом – склад для подарков. После окончания политической карьеры Елена Бондаренко решила стать блоггером, потому что на телеэкраны ее не приглашают, а сочинять сказки у нее непреодолимое.
Также в выпуске:
Фекалоидний Медведчук вступил в партию Рабиновича.
Борьба в "Народном фронте".
Кумир Олега Ляшко.
Надежда Савченко – новая подруга Дональда Трампа.
Источник: 24 канал
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