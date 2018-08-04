Вєсті. UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 04.08 – один з українських каналів оприлюднив список подарунків, які дарували президенту Порошенку. І тепер можна сказати що його великий будинок–склад для подарунків. Після закінчення політичної кар'єри Олена Бондаренко вирішила стати блогером, бо на телеекрани її не запрошують, а складати казки у неї непереборне.

Також у випуску: Фекалоїдний Медвечук вступив у партію Рабіновича. Боротьба у "Народному фронті". Кумир Олега Ляшка. Надія Савченко – нова подруга Дональда Трампа.