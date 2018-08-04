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СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Вєсті. UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко

Вєсті.UA 114 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 04.08 – один з українських каналів оприлюднив список подарунків, які дарували президенту Порошенку. І тепер можна сказати що його великий будинок–склад для подарунків. Після закінчення політичної кар'єри Олена Бондаренко вирішила стати блогером, бо на телеекрани її не запрошують, а складати казки у неї непереборне.

Також у випуску:

Фекалоїдний Медвечук вступив у партію Рабіновича.

Боротьба у "Народному фронті".

Кумир Олега Ляшка.

Надія Савченко – нова подруга Дональда Трампа.

 

Теги: Петро Порошенко Вєсті.UA Олена Бондаренко
Джерело: 24 канал
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