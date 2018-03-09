Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили "Оскарами". Кто делает ГПУ приятно

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 09.03 – если бы украинские политики, вместо того, чтобы заниматься популизмом, отправились в Голливуд, точно могли бы затмить актеров с режиссерами на "Оскаре". В Украине статус суперзвезд имеют даже. прокуроры. Вот и у Юрия Луценко, похоже, появились тайные поклонники.

Также в выпуске: Любимый президент Литвина. Везунчик Ляшко. Новое кулинарно-политическое шоу "Готовим с Нелей Штепой". Как верные "Хатико" Януковича и Ко теперь между собой грызутся.