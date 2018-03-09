Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили "Оскарами". Кто делает ГПУ приятно
Вести.UA 18:54, 9 марта 326 Читати новину українською
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 09.03 – если бы украинские политики, вместо того, чтобы заниматься популизмом, отправились в Голливуд, точно могли бы затмить актеров с режиссерами на "Оскаре". В Украине статус суперзвезд имеют даже. прокуроры. Вот и у Юрия Луценко, похоже, появились тайные поклонники.
Также в выпуске:
Любимый президент Литвина.
Везунчик Ляшко.
Новое кулинарно-политическое шоу "Готовим с Нелей Штепой".
Как верные "Хатико" Януковича и Ко теперь между собой грызутся.
Источник: 24 Канал
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