Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили "Оскарами". Хто робить ГПУ приємно
Вєсті.UA 18:53, 9 березня 619 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 09.03 – якби українські політики, замість того, щоб займатись популізмом, подались в Голлівуд, точно могли б затьмарити акторів з режисерами на "Оскарі". в Україні статус суперзірок мають навіть. прокурори. От і у Юрія Луценка, схоже, з'явилися таємні шанувальники.
Також у випуску:
Улюблений президент Литвина.
Везунчик Ляшко.
Нове кулінарно-політичне шоу "Готуємо з Нелею Штепою".
Як вірні "хатіко" Януковича і Ко тепер між собою гризуться.
Джерело: 24 Канал
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