Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили "Оскарами". Хто робить ГПУ приємно

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 09.03 – якби українські політики, замість того, щоб займатись популізмом, подались в Голлівуд, точно могли б затьмарити акторів з режисерами на "Оскарі". в Україні статус суперзірок мають навіть. прокурори. От і у Юрія Луценка, схоже, з'явилися таємні шанувальники.

Також у випуску: Улюблений президент Литвина. Везунчик Ляшко. Нове кулінарно-політичне шоу "Готуємо з Нелею Штепою". Як вірні "хатіко" Януковича і Ко тепер між собою гризуться.