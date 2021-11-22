О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 22 ноября – узнайте в программе.

Обратите внимание "Рыцари Ахметова": в соцсетях смеются над фото Авакова во главе "новой политсилы"

Мураев придумал, чем должна стать Украина

Регионал Евгений Мураев решил расширить границы Украины. На пророссийском телеканале "НАШ" он заявил, что "Украина должна стать центром Евразии".

В "Голосе" взялись за "Вагнергейт"

Председатель парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк отрицал растрату денег партии"Голос". Он обвинил группу "Справедливость" в сотрудничестве с Офисом президента, мол, "у них задача с ОП как-то перебивать "Вагнергейт".

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 22 ноября: смотрите видео